Venerdì 12 luglio ci sarà il Picnic sotto le stelle in piazza del Monte a partire dalle 20. All'evento ci saranno i tavoli, ma i partecipanti dovranno portarsi il cibo e le vivande da casa (è bandito il vetro), come a un vero e proprio picnic urbano serale. Un'occasione per godersi una cena sotto il cielo stellato estivo. Per dissetarsi sarà disponibile il servizio bar con birra e bibite fresche.

Ma la serata non finisce qui, perché dopo la cena si esibirà la RadioRock Band.I posti ai tavoli sono limitati, con un massimo di 150, e sono prenotabili contattando la mail manifestazioniriva@gmail.com o il numero 3486287821.

Per ulteriori informazioni consultare: http://www.comune.biella.it/web/eventi/pic-nic-sotto-stelle