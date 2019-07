Piacciono le camminate serali a Strona

Continuano con successo le camminate serali del lunedì e giovedì a Strona. A organizzarle la biblioteca comunale “Garlanda” di Strona nell’ambito del progetto “Salute in cammino”.

Lo scopo è di ritrovarsi e camminare insieme. Ogni lunedì e giovedì appuntamento alle 19.45 in piazza del comune per iniziare la camminata. Occorre presentarsi con scarpe adatte per percorrere i sentieri e la durata del percorso sarà di circa un’ora.

La passeggiata è adatta all’andatura di tutti. Il comune invita a partecipare per tenersi in forma e pensare al proprio benessere.