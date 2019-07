Aeroclub Biella: Dal 1962 al fianco dei piloti di domani

La Scuola di volo Aeroclub Biella organizza per sabato 13 luglio un Open Day dedicato alla presentazione dei corsi per diventare piloti di linea. L’evento avrà luogo dalle 10 all’aeroporto di Biella – Cerrione.

Per intraprendere la carriera da pilota occorre anche, oltre ad una buona forma fisica generale, conseguire tutte le licenze aeronautiche, dalla licenza di pilota privato alla licenza di pilota di linea. Un percorso che deve essere intrapreso con costanza e determinazione ma che regalerà tantissime soddisfazioni. Il primo passo da fare per realizzare il proprio sogno è quello di iscriversi presso una scuola di volo. La storica scuola di volo dell’Aeroclub Biella, dal 1962, forma futuri piloti e comandanti con professionalità e dedizione. La sua sede è presso l’aeroporto di Biella-Cerrione, località scelta per l’Open Day dedicato a tutti gli appassionati di volo e a tutti i giovani che vogliano, o abbiano l’intenzione, di intraprendere una carriera da pilota (aereo o di elicotteri).

Un altro mondo che sabato si potrà scoprire è quello dei droni, ad oggi in continua crescita e con una richiesta sempre più alta di figure professionali certificate che, la scuola di volo (in collaborazioni con iDroni Biella) può formare e certificare.

Il programma:

Alle 10 il saluto del Presidente dell’ AeC Biella; alle 10,30 - Presentazione Aeroclub e della storica scuola di volo; 11,30 - seminario di introduzione ai corsi di volo; alle 12 - Presentazione dei corsi pilotaggio droni; per le 14 - visita della flotta aerei ed elicotteri.

Per la giornata è prevista la promozione “Diventa pilota per un giorno” (con prezzi a partire da 70 euro) che offre la possibilità di effettuare un volo turistico insieme agli istruttori, sia in aereo che in elicottero, perscoprire l’emozione di volare.

Per le prenotazioni: Tel. 015 21167 oppure info@aecbiella.com