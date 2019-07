Liposuzione laser: i vantaggi di effettuarla da un professionista

La liposuzione laser è attualmente uno degli interventi di chirurgia estetica più praticati e più richiesti: la possibilità di rimodellare completamente la figura del corpo, specialmente nelle parti più critiche, addome, glutei, cosce, fianchi, ma anche braccia e collo, risulta essere sempre il desiderio di molti.



In particolare, il laser permette di lavorare con la massima precisione nelle zone più delicate e difficili da trattare, ad esempio il contorno del viso, il collo, il mento e le piccole aree delle gambe.



Per quanto si tratti di una tecnica ormai sperimentata e comprovata, è ancora piuttosto diffuso il timore che la liposuzione sia pericolosa e possa comportare conseguenze dannose per la salute. In realtà, i rischi legati a questa tecnica sono minimi e un professionista qualificato e competente è in grado di evitare gli effetti indesiderati provocati dall’intervento.



Infatti, la soluzione migliore per ottenere il massimo risultato dalla tecnica laser liposuzione è quella di rivolgersi esclusivamente ad un esperto: non solo un chirurgo estetico qualificato ma uno specialista in questa tecnica.



Liposuzione laser non invasiva: come funziona e quando è indicata



La liposuzione laser permette di liberarsi dai depositi adiposi con un intervento sicuro, poco invasivo e relativamente veloce da effettuarsi, efficace in tutti quei casi in cui sia necessaria una riduzione di grasso localizzato in un punto specifico del corpo: generalmente i fianchi, i glutei, l’addome e le gambe.



La tecnica consiste nell’utilizzare il laser per sciogliere i depositi adiposi eccessivamente visibili e per rimodellare la figura con proporzioni armoniose e piacevoli. Viene richiesto sia dagli uomini che dalle donne in quanto permette di rimuovere il grasso in quei punti dove crea maggiore disagio e dove non è possibile risolvere il problema con i metodi tradizionali, ovvero la dieta e l’esercizio fisico.



Occorre infatti considerare che quando i depositi adiposi si localizzano in determinati punti, specialmente l’addome, l’interno delle cosce e i glutei, diete restrittive e ginnastica nella maggior parte dei casi non sono sufficienti per rimuoverli, e l’unica soluzione rimane spesso quella della liposuzione laser.



Risultati e controindicazioni per gli interventi di liposuzione laser



Il risultato ottenibile con un intervento di liposuzione laser è immediato: con una sola seduta la parte del corpo trattata apparirà subito rimodellata, migliorando poi nei successivi due mesi. Nel caso in cui sia necessario sottoporre al trattamento di liposuzione laser diverse parti del corpo, è possibile sottoporsi a più sedute, anche relativamente ravvicinate: sarà il chirurgo stesso a stabilire e pianificare gli interventi. È comunque sicuro che i depositi di grasso, dopo essere stati rimossi con questa tecnica, non si riformeranno.



Per quanto riguarda gli effetti collaterali e le controindicazioni, è vero che spesso costituiscono un motivo di preoccupazione da parte di chi vorrebbe sottoporsi a questo trattamento. Prima di tutto, è bene considerare che il laser rappresenta oggi una tecnologia sicura e affidabile, inoltre, un professionista è in grado di prevenire qualsiasi problema e soprattutto di valutare con attenzione lo stato di salute del soggetto da trattare, provvedendo a fornire suggerimenti e consigli per evitare ogni genere di problema.



In particolare, dopo avere effettuato un check up generale, il chirurgo potrebbe invitare il paziente, prima di sottoporsi all’intervento, a correggere le proprie abitudini alimentari, a eliminare abitudini poco salutari come il fumo e il consumo di alcool e a sospendere per un certo periodo l’assunzione di alcuni farmaci.



Osservando le disposizioni impartite dal medico, la liposuzione laser risulta essere sicura e priva di rischi, permettendo di ritrovare una linea piacevole e armoniosa. Dopo l’intervento, è possibile svolgere quasi subito tutte le normali attività quotidiane, prestando solo un po’ di attenzione durante le prime settimane.