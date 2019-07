Il Ripple riparte sul mercato: accordi e dichiarazioni

Il 2018 è stato un anno buio per le criptovalute in generale, che hanno registrato tassi di decrescita significativi, arrivando a far temere un declino costante del settore e a far preoccupare gli investitori. Tra essi il Ripple è stata la criptovaluta che maggiormente è riuscita a tener sotto controllo il proprio trend, rinsaldando la propria posizione a quota 0,40 dollari.

Cos’è il Ripple?

Il Ripple (XRP) è una criptovaluta di nuova generazione, inventata nel 2012 dall’omonima società statunitense che fin dal principio progettò la criptovaluta Ripple appositamente per essere impiegata dagli enti finanziari nella velocizzazione delle transazione e dei trasferimenti di denaro.

L’impiego del Ripple è appositamente pensato per abbattere tutti i costi di gestione e di trasferimento della liquidità degli enti finanziari, rappresentando, tra le Altcoin, quella specializzata proprio nel settore finanziario e in collaborazione attiva con un numero sempre crescente di banche e fondi di investimento.

Ciò che contraddistingue il Ripple è proprio il suo intento: fungere da ausiliario alle transazioni già esistenti, andando a potenziare il sistema esistente, ottimizzandone le spese e i costi, più che contrapporsi ad esso come alternativa radicalmente diversa.

Un nuovo inizio: l’accordo con MoneyGram

Tra le collaborazioni pianificate dal Ripple, la più interessante è indubbiamente quella con MoneyGram, segnata dall’ingresso della criptovaluta nel capitale della società con una quota che oscilla tra l’8 e il 10%, segnando immediatamente un rialzo delle azioni MoneyGram. L’alleanza biennale stipulata dai due ha riportato alla ribalta l’interesse per le criptovalute, specialmente in seguito all’annuncio da parte di Facebook del lancio di una propria criptovaluta.

L’accordo prevede l’acquisto di azioni Money Gram da parte di Ripple per un valore di 50 milioni, distribuiti in due anni. Dal canto suo Money Gram inizierà ad impiegare il Ripple per velocizzare e abbattere i costi dei propri servizi finanziari, specialmente quelli che riguardano operazioni di trasferimento denaro cross-border. L’accordo potrebbe realizzare le previsioni sulle quotazioni del Ripple, che nella seconda metà del 2019 avevano ipotizzato tassi di crescita del 193/200% anche e soprattutto alla luce della fine della fase più oscura del ribasso del 2018.

Non vi sarà concorrenza con Facebook

Marjan Delatinne, Direttore del ramo bancario di Ripple, ha dissipato ogni dubbio circa il futuro lancio della criptovaluta voluta da Zuckenberg: la Libra. Ripple, infatti, è una delle poche criptovalute a decidere di lavorare direttamente con i player del settore finanziario, tra le tante sicuramente la più nota e diffusa.

Il lancio di Libra ha permesso alle criptovalute di ottenere nuovamente visibilità e tornare a interessare gli investitori: la mobilità di Ripple degli ultimi mesi, infatti, fa presagire un’ulteriore aumento delle quotazioni. Tuttavia, contrariamente al restante numero di criptovalute, Ripple spicca proprio in virtù della felice collaborazione con le banche, le autorità di regolamentazione e i fornitori di servizi di pagamento.

La totale decentralizzazione della moneta, il fatto che, non essendo presente in copia fisica, di fatto non necessiti di manutenzione e sicurezza e non sia soggetta a inflazione la rendono adatta a suscitare l’interesse delle istituzioni finanziarie. Al momento Ripple ha dichiarato di star collaborando con una dozzina di player importanti nel settore e che la Libra che Facebook ha annunciato di voler lanciare non risulta essere un competitor.

L’operazione di Facebook, infatti, non risulta essere mirata ad un settore specifico del mondo finanziario ma intenderebbe promuovere una diversa esperienza economica, motivo per cui le due diverse operatività non si troverebbero a collidere o confliggere. Anzi, al contrario, Ripple e Libra potrebbero felicemente trovarsi a collaborare e a occuparsi del medesimo player sotto punti di vista completamente diverse e con offerte non contrapposte ma complementari.