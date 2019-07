eToro: scopri tutti i vantaggi della piattaforma

Il trading online è un’opzione d’investimento semplice e veloce, per cui sono diverse le piattaforme da poter utilizzare. Tra le tante sicure e gratuite, risulta interessante informarsi cercando sul web eToro recensioni , così da conoscere al meglio i vantaggi e soprattutto i guadagni concreti che si possono ricavare affidandosi a questo broker.

eToro è davvero così affidabile?

La piattaforma eToro è diventata tra le più utilizzate al mondo, infatti, si contano circa 3.5 milioni di utenti che hanno deciso di crearsi il proprio portafoglio online per investire su mercati finanziari. Fare trading online risulta un’ottima alternativa alle banche, per i costi minori e le tempistiche più rapide, così eToro si è affermato come leader del trading online. Il suo successo è stato sancito dall’introduzione del Social Trading: un’ottima possibilità di imparare a fare trading copiando direttamente le mosse dei migliori investitori.

Cosa offre la piattaforma?

Innanzitutto, bisogna rendere chiaro che è possibile guadagnare col trading online, ma bisogna prestare attenzione al broker che si sceglie di seguire per evitare di perdere il proprio denaro a causa di truffe. In generale, gli utenti che hanno deciso di utilizzare eToro hanno apprezzato la semplicità della piattaforma, così da garantirne l’uso a tutti i tipi di investitori, soprattutto ai meno esperti. Il broker, infatti, fornisce una piattaforma flessibile da cui poter accedere in modo semplice e veloce a tutti i mercati finanziari, rendendola una delle più grandi reti di trading online. Ci viene offerta la possibilità di operare in modo sicuro, semplice e attraverso guide di trading, si riescono anche a comprendere le modalità giuste da adottare per investimenti consapevoli e vincenti. I clienti possono beneficiare anche del supporto dei team manager, così da ottenere news finanziare, analisi in tempo reale e svariati consigli finanziari.

eToro: possibilità di conti demo

Il mercato finanziario, per i novizi trader, può risultare complicato da capire. eToro, che risponde alle esigenze di tutti i suoi clienti, offre la possibilità di capire in tempi brevi, e attraverso corsi di formazione gratuiti, come diventare trader professionisti. Prima di cimentarsi in investimenti reali e rischiare di perdere tutto, risulta interessante l’opportunità di fare pratica attraverso conti demo, così da iniziare ad operare con conti virtuali ed elaborare le strategie che si riveleranno, poi, vincenti nella realtà. Il conto demo ha le medesime caratteristiche di quello reale, così da assimilare subito il funzionamento della piattaforma ed iniziare ad operare in modo efficiente.

Social trading: come funziona?

L’innovazione più importante di eToro riguarda la possibilità di social trading, così è possibile seguire i trader più esperti e copiare le loro strategie. Si consiglia sempre di seguire diversi trader ed investire il capitale in più mercati per rendere più alte le probabilità di guadagno. Così facendo, dunque, i meno esperti possono avere come modelli investitori già affermati, adottando le loro strategie ed imparando a prendere decisioni ponderate. Copiare un trader implica la possibilità di interagire in modo diretto con lui: opportunità realmente vantaggiosa per sviluppare una logica da applicare ai propri investimenti. Tutto ciò dimostra i vantaggi offerti da tale broker e di cui possiamo beneficiare se intendiamo tradare per ricavarne guadagni cospicui.

eToro: recensioni ed opinioni degli utenti

La piattaforma, impostasi come leader del trading online, è recensita in modo positivo dagli utenti poiché circa l’80% di loro è in fase di guadagno tutt’oggi grazie a eToro. Tutto ciò, naturalmente, è dovuto alla completezza che caratterizza tale piattaforma che si afferma come la prima scelta non solo per i più esperti, ma anche per coloro che sono alle prime armi. eToro è sinonimo di affidabilità, sicurezza e funzionalità in termini d’utilizzo. I rischi non sono assenti, ma tale piattaforma offre tutti i vantaggi possibili per trasformali in opportunità di guadagno.