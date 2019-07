Come investire in Borsa

Il fenomeno degli investimenti online è da anni in continua espansione, tanto che più della metà della popolazione italiana ha iniziato l’attività di trading online. Si tratta, ormai, di operazioni semplici da poter comodamente fare da casa utilizzando piattaforme adeguate. Bisogna, però, prima di sottoporsi a rischi reali, capire come si gioca in Borsa .

Come si gioca in Borsa?

Iniziare a fare trading tramite broker regolamentati e sicuri significa ricavare guadagni grazie ai fondi investiti su mercati mondiali. Si tratta di un’opportunità alla portata di tutti, poiché molte piattaforme accettano anche depositi di soli 10 euro. Giocare in Borsa implica una conoscenza del mercato finanziario, infatti, tali piattaforme d’avanguardia hanno reso possibile l’assimilazione dei concetti di base tramite e-book, guide e altri materiali accessibili a tutti gli utenti. Investire online, quindi, richiede un’accurata scelta del broker a cui affidarsi. Bisogna prediligere piattaforme regolamentate da enti di controllo a livello europeo, semplici e chiare da utilizzare e, soprattutto, gratuite. Molte tra queste, poi, offrono ulteriori vantaggi come i conti demo per inizare a fare pratica senza esporsi a rischi e social trading per copiare le strategie dei migliori investitori. Oltre un buon broker, bisogna conoscere i sistemi più convenienti per investire se si vogliono ottenere dei guadagni concreti. Ciò significa capire qual è il momento giusto per comprare, ma anche per vendere allo scoperto un’azione, così da guadagnare anche se il prezzo scende.

Quali sono le piattaforme più consigliate?

Molti utenti hanno deciso di abbandonare l’attività di trading online a causa delle truffe che hanno subito, ecco perché è essenziale informarsi sulla piattaforma da usare per i propri investimenti. Tra le migliori in termini di semplicità, sicurezza e funzionalità appaiono:

24Option : controllata e regolamentata dalla CySEC e la CONSOB , offre numerosi vantaggi ai trader meno esperti. Il broker è attivo h24, in lingua italiana per supportare i propri clienti che possono usufruire anche del servizio telefonico di esperti che forniscono informazioni sulla maniera migliore di approcciarsi al mercato. Si tratta di una piattaforma gratuita, chiara da utilizzare e ricca di materiale per capire, in modo dettagliato, come fare trading;

eToro : uno dei broker più innovativi degli ultimi anni. Risulta una scelta d’investimento ottima, infatti, s’impone come leader nel mondo del trading online. Gli utenti possono sfruttare il servizio di social trading per copiare le mosse degli investitori più esperti, così da imparare velocemente le strategie da applicare per poter guadagnare. Naturalmente, appare vantaggioso per i novizi trader che riescono ad ottenere rendimenti da trader professionisti pur essendo alle prime armi;

IQ Option: una soluzione d’investimento raffinata e, senza dubbio, tecnologica per i servizi offerti ai propri clienti. Una delle caratteristiche più apprezzate riguarda il deposito minimo, che è di 10 euro, così da iniziare muovendo quantità modeste di denaro. Tale piattaforma presenta anche costi poco elevati per le operazioni: un euro per trade. In più, è possibile partire da conti demo e sfruttare al meglio i benefici di un sito di trading online gratuito, semplice ed affidabile.

Giocare in Borsa: opinioni

Investire in Borsa non è un gioco, poiché può risultare fruttuoso se si affrontano gli investimenti in modo serio e con gli strumenti giusti. Il trading online, come spesso si può pensare, non implica necessariamente truffe ma può condurre a risultati importanti con una piattaforma consona alle proprie esigenze e metodi ben studiati. Un buon trader non è colui che evita rischi, ma colui che riesce a trasformarli in occasioni di guadagni molto più elevati. I CFD risultano l’opzione migliore d’investimento perché si possono registrare rendimenti in qualsiasi condizione di mercato, sia quando il titolo sale che quando cala. Ci sono, dunque, varie condizioni disponibili e favorevoli ai trader che si pongono alla base di un’attività redditizia.