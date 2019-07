Sabato tango al Castello di Castellengo con Kìneos Danza

L’Associazione “Kìneos Danza A.S.D.” organizza per sabato 13 luglio, al Castello di Castellengo a Cossato, una “Noche de Tango”, con la speciale partecipazione dell'orchestra “Real Tango”.I Tanguéros balleranno dalle ore 21,30 alle 2 con la musica dal vivo dell’orchestra e le “tande” del T-Dj Andrea Prezioso da Brescia.

La serata avrà inizio alle 20 con l’apericena al castello, su prenotazione al numero 335 5252890, servito dall’azienda agricola Centovigne. Oltre all'apericena, sarà possibile fare una degustazione del vino della cantina Centovigne, su ordinazione direttamente al produttore.Alle ore 21 verrà eseguita una lezione gratuita di avvicinamento al mondo del Tango argentino, con i maestri Stefano Aggio e Simona Bellan.

Dalle 21,30 alle 2 di notte, si ballerà nel salone al piano terra del castello, sotto le note della musica dal vivo dell'orchestra “Real Tango”. A concludere la serata sarà il T-Dj Andrea Prezioso da Brescia. Il costo dell’ingresso è di euro 18 (con “free bar”). L’evento, per l’occasione, sarà aperto a tutti.Qualche nota sulla location: è disponibile un ampio e comodo parcheggio ai piedi del castello.

I saloni in cui si balla sono caratterizzati da una frescura naturale, tipica del castello, perciò non è presente l’aria condizionata. Il dehor, tutto intorno, consente di godere di un ampio spazio all'aperto. Infine, non si effettua il servizio di prenotazione dei tavoli.

Evento Facebook: www.facebook.com/events/322029812054770/?ti=cl