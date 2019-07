Incendio in una villetta di Serravalle Sesia - Cronaca dal Nord Ovest

Intorno alle 5 della notte appena trascorsa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Vercelli, distaccamento di Varallo, è intervenuta a Serravalle Sesia per un incendio in un'abitazione. L'incendio ha interessato il soggiorno di una villetta occupata da una sola persona che, benché anziana, è riuscita a mettersi in salvo autonomamente. Il personale dei Vigili del fuoco, dopo aver estinto l'incendio, ha provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione interdicendo l'accesso ai locali maggiormente danneggiati. Sul posto anche i carabinieri di Borgosesia e il personale del 118 per verificare le condizioni di salute dell'inquilino.