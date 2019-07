Muore a 97 anni il “comandante Tom”, domani i funerali

Ponderano e il Biellese sono in lutto per la scomparsa di Leandro Volpini, scomparso ieri all'età di 97 anni. La notizia della sua morte ha destato dolore e profonda commozione in città.

Persona molto conosciuta, Volpini era noto per i suoi trascorsi di partigiano. Per molti era il “comandante Tom” e faceva parte della 2° Brigata della divisione Garibaldi dal 1944, anno in cui entrò a far parte della Resistenza combattendo contro le forze nazifasciste. Dopo la Liberazione, entrò a far parte dell'Anpi e condusse per molto tempo una concessionaria di auto prima a Biella poi a Sandigliano. Domani saranno celebrati i funerali, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Ponderano.