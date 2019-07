L’ultimo saluto di Valle Mosso a Ennio Monasso

Lutto a Valle Mosso, è mancato Ennio Monasso, storico gestore del cinema Enal e del suo “Petit bar”. Muore a 80 anni un pilastro della vita notturna di Valle Mosso. Ennio è stato infatti l’ultimo a gestire il cinematografo del paese, ora edificio abbandonato di demanio pubblico.

Dopo la chiusura del cinema, Ennio ha continuato con la sua passione di offrire alle persone un luogo di aggregazione. Aprendo il suo famoso “Petit Bar” in via Bacconengo è riuscito a dare un posto dove divertirsi e stare insieme ai giovani e alle giovani coppie degli anni ’70 e ’80 non solo del paese, ma di tutta la provincia. Il funerale di Ennio Monasso è stato celebrato nella chiesa di Sant’Eusebio.