Frana nella notte, chiusa al traffico la strada che da Chiavazza porta a Ronco

Momentaneamente chiusa al traffico la SP 202 Biella-Ronco. Questa notte, Vigili del fuoco e Protezione Civile sono intervenuti sulla strada, nel territorio di Biella, per una frana. Al momento non è stato possibile stabilire la gravità dell'accaduto, ma in giornata i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo approfondito per capire se sarà possibile riaprire subito la strada o se sarà necessario un intervento di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale.