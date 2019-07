Biella: Camion urta e danneggia il balcone di una casa, traffico interrotto in via Crosa FOTOGALLERY

Nuovo incidente e disagi alla viabilità in centro città. Poco prima delle 17.30 di oggi, mercoledì 10 luglio, il camion di un'azienda di corriere espresso ha urtato e portato via il balcone di un'abitazione situata in via Crosa. Sono in corso i rilievi del caso ma sembra che a causare lo scontro sia stata la presenza di un'auto parcheggiata leggermente fuori dalle strisce bianche.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a multare il veicolo in sosta. Il mezzo è bloccato e la via è al momento chiusa al traffico: le macchine, infatti, sono deviate verso altre direzioni. Il mezzo pesante è fermo in attesa della messa in sicurezza del balcone in modo da evitare possibili crolli.

Seguiranno aggiornamenti.