Giochi e divertimento alla Scuola dell'Infanzia di Pavignano, la gioia dei bambini e dei loro genitori

Esperienze emozionanti alla Scuola dell'Infanzia di Pavignano. Nel mese di giugno sono state svariate le proposte che hanno permesso di vivere, ai bambini e alle loro famiglie, intense emozioni. In occasione della "Notte a scuola in pigiamino", tradizionale appuntamento in notturna organizzato delle maestre del plesso, mirato a potenziare l'autostima, l'autonomia e a creare un momento di forte aggregazione, i bimbi sono stati coinvolti anche in un'attività di arrampicata sui maestosi alberi che abitano il giardino della scuola. Fondamentale è stata la guida dell'Associazione Free Climbing di Ivrea e di mamma Silke.

Durante la "Festa dei Saluti", 23 bambini che a settembre proseguiranno il loro percorso di crescita alla scuola primaria, sono stati premiati dalle maestre e dai compagni più piccoli. Ad allietare la serata i fantastici e simpaticissimi maestri Luigia, Andrea e Gabriella, Hanno proposto giochi di yoga della risata con notevole divertimento, apprezzamento e coinvolgimento da parte di adulti e bambini. Durante l'apericena, in segno di riconoscenza e gratitudine, sono stati donati alle maestre tre alberi da frutto e molteplici casette per gli uccellini che contribuiranno ad arricchire di significato l'orto, il giardino e le proposte offerte dalla scuola.