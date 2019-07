Passuello candidato presidente, per l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Verranno scelti il prossimo 23 luglio la nuova giunta e il nuovo presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Gian Matteo Passuello, sindaco di Pray, è il candidato alla presidenza, mentre il sindaco di Strona, Davide Cappio un possibile vice presidente.

“Continueremo a lavorare per il territorio – commenta Passuello – , in modo che venga rappresentato come merita, spinti verso un miglioramento continuo. I prossimi passi saranno quelli di proseguire, e non far mai venire meno, il lavoro di supporto per tutte le esigenze del Biellese Orientale”.