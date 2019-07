Conto alla rovescia per il raduno degli alpini al Monte Camino VIDEO

Anche quest'anno, come accade ormai da oltre settant'anni, domenica 21 luglio si terrà il raduno annuale degli alpini della sezione di Biella presso il Monte Camino, a una quota 2391 metri. Un incontro diventato un vero e proprio pellegrinaggio sezionale, dove ogni singolo alpino comprende di dover continuare a testimoniare memoria, dovere, tenacia e solidarietà umana.

La partenza sarà alle 8 dal rifugio Savoia in direzione Pian della Ceva: il ritrovo alle 9.30, al Monumento delle Batterie Alpine, nei pressi del quale ci saranno gli Onori ai Caduti. Alle 11 avrà luogo la cerimonia dell'alzabandiera presso la Lapide Battaglione Val Toce (una delle dodici lapidi in onore delle Penne nere biellesi cadute nella Grande Guerra) e in seguito la funzione della Santa Messa nella Chiesetta di San Maurizio (inaugurata il 1° agosto 1948), in suffragio di alpini e aggregati.

La cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara Ana Pralungo e dal coro Ana La Cesëta di Sandigliano.Successivamente verrà distribuito il tradizionale risotto, quest'anno alle verdure.Durante il pasto saranno usati bicchieri, piatti e posate biodegradabili, poiché gli alpini si dichiarano contrari al monouso e alla plastica.

Di seguito è pubblicato il video del raduno scorso: