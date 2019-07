Estate all’Oasi Zegna tra sport, dog trekking, feste e attività per tutta la famiglia

L’estate nell’Oasi Zegna sarà ricca di spunti per trascorrere giornate all’aria aperta per famiglie, sportivi, escursionisti, appassionati della natura: uscite guidate in mountain bike a pedalata assistita (21 luglio, 4 agosto, 15 e 29 settembre, 13 ottobre), Giornate dell’Outdoor (21 e 28 luglio, 4 e 11 agosto, 15 agosto), dog trekking (13 e 14 luglio, 3 e 4 agosto), Caccia alle Stelle (10 agosto), Festa dell’Artignaga (18 agosto), passeggiata alla scoperta del Geopark Unesco “Dall’Africa all’Europa” (25 agosto), Bielmonte Kids (dal 27 luglio fino a fine Agosto), Racconti e lanterne di “Oro di Berta” (31 agosto).

Queste le principali esperienze in calendario:

E-Bike experience

Percorsi in mountain bike a pedalata assistita pensati da STSBike su sentieri facili, alla portata di tutti, e tracks più impegnativi, ma sempre in compagnia delle guide, condurranno alla scoperta dell'Oasi Zegna e delle sue bellezze. Il ritrovo è allo Chalet Bielmonte (charging point e punto noleggio). Le date: 21 luglio, 4 agosto, 15 e 29 settembre, 13 ottobre. Due le proposte speciali: E-Bike Experience Adventures è la proposta più adrenalinica e prevede un salto nel vuoto con il bungee jumping a Veglio: 152 metri di volo, 110 chilometri orari di velocità massima, il tutto in soli quattro secondi di caduta libera (i meno temerari possono optare per un ingresso al Parco Avventura, con percorsi sospesi fra gli alberi e ponti tibetani). E-Bike Experience Classic è per i biker meno spericolati, e prevede due possibilità: un tracciato più tecnico, dalla durata maggiore, per godere appieno della pedalata assistita, e un altro più facile, accessibile a tutti. Per info e prenotazioni: stsbike17@gmail.com - www.stsbike.com.

Giornate dell’Outdoor

Con ritrovo alle ore 10,00 sul parterre di Bielmonte, le nostre Guide vi aspettano per Trekking naturalistici su facili sentieri che attraversano la selvaggia Alta Valsessera, uscite di nordic walking – è possibile noleggiare l’attrezzatura sul posto - con lezione introduttiva, semplici escursioni alla scoperta del territorio, pause in rifugio o negli alpeggi per gustare la gastronomia locale. Le date: 21 e 28 luglio, 4 e 11 agosto, 15 agosto. È consigliato un abbigliamento comodo, adatto alle passeggiate in montagna. Per info e prenotazioni: Equipe Arc-en-Ciel – 015.0990725 – 349.4512088 – maffeo.geologo@gmail.com.

Dog trekking

Passeggiate diurne e serali con l’esperta cinofila Theodora Biganzoli, nei weekend 13 e 14 luglio (diurna), 3 e 4 agosto (serale), per favorire lo sviluppo dell’intelligenza sociale e comunicativa dei cani e la capacità dei loro padroni di comprenderne i comportamenti. Il 3 e 4 agosto, cena e soggiorno al Rifugio Piana del Ponte, nel verde della Valsessera, per godersi una gita all’aria aperta insieme agli amici a quattro zampe. Per info e prenotazioni: 340.8337640 – info.dogs@libero.it.

Caccia alle Stelle – 14a edizione

Una serata speciale, sabato 10 agosto, con lezione di astronomia (con cena opzionale al ristorante Bucaneve) e osservazione del cielo stellato. A guidare l’incontro, un ospite d’eccezione: Fabio Peri, del Planetario di Milano. Ai partecipanti verrà insegnato come individuare le costellazioni, le galassie e gli elementi principali della volta celeste. Le Perseidi e le Lacrime di San Lorenzo non avranno più segreti. Per info e prenotazioni: Albergo Bucaneve – 015.744184.

Festa dell’Artignaga

È la tradizionale festa in alpeggio promossa dal CAI, raggiungibile a piedi dal Bocchetto Sessera, domenica 18 agosto, lungo un percorso di 4,5 chilometri, oppure, in caso di esigenze particolari, con la propria auto. Dalle 12 verrà servita la polenta concia con formaggio macagn d’alpeggio. Per info: www.oasizegna.com.

Passeggiata alla scoperta del Geopark Unesco “Dall’Africa all’Europa”

Attraverso la linea dell’Insubrica, cioè lì dove si incontrano la placca africana e quella europea, un’escursione guidata di nordic walking sabato 25 agosto alla scoperta dell’alta Valsessera e del Supervulcano Unesco: tre ore circa di cammino, lungo un tracciato di 10 chilometri. Il pranzo è al sacco. Si consiglia un abbigliamento comodo, adatto a una passeggiata in montagna. Il ritrovo è alle 9 allo Chalet Bielmonte. Su prenotazione, è possibile noleggiare i bastoni da nordic walking. Per info e prenotazioni: Equipe Arc-en-Ciel – 015.0990725 – maffeo.geologo@gmail.com.

Bielmonte Kids

Dal 27 luglio al primo settembre, e giovedì 15 agosto, dalle 11 alle 17, tornano sul parterre panoramico, accanto alla stazione della seggiovia, le attività e i percorsi laboratoriali per bambini dai 2 ai 5 anni, con l’allestimento di un’area bimbi attrezzata e giochi pensati per coinvolgere e appassionare i più piccoli. Le attività sono ispirate al metodo montessoriano e guidate da educatori capaci di trarre il meglio dalla creatività dei bambini lasciando loro campo libero. Di fronte all’albergo Bucaneve c’è anche il Bosco Avventura, dove sperimentare giochi sensoriali e tuffarsi in “missioni speciali” tra gli alberi, con ponti mobili e reti da scalare, e un gioco speciale, tutte le domeniche, per bambini dai 6 ai 12 anni nell’ambito del progetto “Community School”. Per info: 342.1502321 – info@tantintenti.org.

Racconti e lanterne di “Oro di Berta”

Una passeggiata serale, lanterne alla mano, per tutti i bambini e per le loro famiglie sabato 31 agosto. Le lanterne verranno create durante il pomeriggio nell’Agriturismo Oro di Berta, nei boschi che circondano Castagnea di Portula. Magia e divertimento per una serata che si aprirà con una cena in agriturismo a base di ricette tipiche del territorio. Per info e prenotazioni: 015.756501.

Nella giornata di Ferragosto, Casa Zegna, che ospita la mostra “Padre e Figlio” con opere di Michelangelo Pistoletto e di suo padre, Ettore P. Olivero, resterà eccezionalmente aperta. Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni: 015 7591463 - archivio.fondazione@zegna.com – www.padreefiglio.it.