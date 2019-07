Un nuovo arrivo completa lo staff tecnico di Pallacanestro Biella

Un nuovo arrivo per Pallacanestro Biella. In queste ore la società biellese ha annunciato l’ingaggio di coach Carlo Finetti che entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra guidata da Paolo Galbiati nel ruolo di assistant coach, affiancando Iacopo Squarcina.

Il tecnico nato a Siena nel 1995 sarà anche alla guida dell’Under 15 Eccellenza rossoblù, un innesto importante che va ad aumentare la caratura tecnica degli istruttori presenti nella cantera biellese. Nella sua giovane carriera in panchina, iniziata nel 2012 ad appena 17 anni, Finetti ha allenato nelle giovanili della Stella Azzurra Roma, a San Giovanni Valdarno e per tre stagioni a Empoli, ricoprendo anche il ruolo di Assistant Coach in Serie B. Nella scorsa stagione è stato chiamato dalla Servolana Trieste in Serie C Silver come capo allenatore e sotto la sua guida la compagine alabardata ha centrato la salvezza in categoria nella stagione appena conclusa.Un allenatore giovane che porterà entusiasmo e nuove idee all’interno del mondo rossoblù.

Queste le sue prime dichiarazioni da componente dell’organigramma tecnico di Pallacanestro Biella: “Sono estremamente onorato e felice della chiamata di una società storica del basket italiano come Pallacanestro Biella. Sono pronto per questa nuova avventura e ho voglia di mettermi in gioco per migliorare dal punto di vista personale mettendo a disposizione della squadra l’esperienza che ho maturato in panchina in questi anni”. Con l’arrivo di Carlo Finetti si completa lo staff tecnico della prima squadra rossoblù per la stagione 2019/20.