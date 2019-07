"Corri con le mondine" lunedì 22 luglio a Carisio

Si chiama “Corri con le mondine” il nuovo appuntamento podistico in programma lunedì 22 luglio a Carisio, nel Vercellese. Ritrovo alle 18.30 in piazza Falcone con l’inizio delle iscrizioni, la partenza è prevista per le 20.

L’evento podistico è organizzato dal Comune di Carisio in collaborazione con l’Atletica Santhià e la Famija Carisin’a. Una corsa di 6 km circa aperta a tutti: da chi fa le gare ogni settimana a chi, invece, vuole fare una camminata in mezzo a luoghi simbolo della storia Vercellese.

Percorso suggestivo che porterà i concorrenti, ma anche i semplici camminatori a conoscere la storia del paese: si toccherà il borgo di Nebbione, luogo dove lavoravano le mondine di un tempo. Si tratta di un percorso pianeggiante e in gran parte ombreggiato. Poi il giro continuerà verso i campi per rientrare nella strada per Nebbione, area fresca e di grande impatto visivo.

Alle 19.45 è in programma anche un mini giro di 600 metri per ragazzi (fino a 12 anni) e in questo caso sono previsti premi per tutti i bambini arrivati al traguardo.

L’evento “Corri con le mondine” si inserisce nell’ambito della festa d’estate proposta in paese. I concorrenti infatti potranno usufruire di un buono consumazione di 3 euro sui piatti proposti dalla Famija Carisin’a. A disposizione anche spogliatoi e docce per potersi rinfrescare e partecipare alla festa d’estate che proporrà una serata di musica con i “Just 4 Deejays Summer Tour 2019”. Nel corso della serata ricchi premi a sorteggio.

Iscrizioni in loco al costo di 5 euro (con pacco gara) e gratis per il mino giro dei bambini.