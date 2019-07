4 medaglie per l'UGB agli italiani Master

Tre giorni di campionati italiani master di atletica a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, il 5-6 e 7 luglio scorsi. Erano 15 le specialità che hanno visto impegnati anche 10 atleti in trasferta dell’Unione Giovani Biella. Ottimi risultati per la società sportiva, che ha portato a casa ben 4 medaglie. Sul podio sono saliti Rosetta La Delfa, categoria F40, oro nella 5 km di marcia con un tempo di 24’59’’40; argento per Roberta Albertini, categoria F45 nei 2000 siepi conclusi in 8’25’’90 e bronzo per Alessio Menonna nei 400 con il tempo di 54’38 per la categoria M40 e bronzo anche per Vittorio Marchese, sempre nei 400, con un tempo di 56’34, per la categoria M55