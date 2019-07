12 giovani del Tennistavolo Biella allo stage in Romania

E’ sul piede di partenza la magnifica dozzina che si recherà in Romania a prender parte ad uno stage di tennistavolo. Grazie all’interessamento di Adrian Panaite, allenatore della Società Sportiva Tennistavolo Biella, alcuni giovani del sodalizio biellese seguiranno il corso di specializzazione che si terrà a Buzau, organizzato dallo Sport Club Municipal Gloria.

Gli atleti, che da domani 9 luglio sino a martedì 16, seguiranno i duri allenamenti in terra romena sono: le tre terribili ragazzine, Arianna Gamba, Federica Prola e Lodovica Motta, e poi i giovani Jack Cenedese e Tommy Sorrentino, gli allievi Fabio Cosseddu, Filippo Bracco, Riccardo Felissati e Tommaso Ferraro ed infine i più grandicelli Francesco Gamba, Pietro Furno e Simone Cagna.

Per tutti sono in programma sette giorni di duro lavoro in palestra, intramezzato da rari momenti di relax. Ottima occasione da non farsi sfuggire per migliorare il proprio bagaglio tecnico in vista dei prossimi impegni agonistici dell’anno sportivo che avrà inizio a settembre.