Domani la Scuola HNK si presenta al Sella Lab

Mercoledì 10 luglio alle 20,30, al Sellalab di Biella, in via Corradino n. 10, partirà la serata di presentazione della Scuola HNK, ovvero del liceo economico sociale non paritario.

Scuola HNK utilizza un metodo didattico all'avanguardia, nato 25 anni fa, nel 1995, a Providence (Rhode Island, negli USA): il Big Picture Learning. Big Picture Learning crea un percorso su misura per ciascuno studente, basato sulle sue capacità e interessi. In questo modo ognuno dei percorsi permette al singolo studente di trovare la propria strada nel mondo reale grazie a esperienze nel mondo del lavoro e alla presenza costante degli insegnanti. Big Picture Learning arriva in Italia, a Biella, nel 2014; ha sede in Cittadellarte-Fondazione Pistoletto ed è operativa al Sellalab di Biella.

Durante la serata verranno spiegati il percorso di studi della scuola, basato sul Liceo Economico Sociale, il metodo didattico ed educativo e le modalità di candidatura per l'anno scolastico 2019/2020. Interverranno gli studenti per presentare la scuola, per rispondere alle domande dei presenti e per spiegare quali sono state le motivazioni che li hanno spinti a scegliere questo liceo.

I posti in sala sono limitati e riservabili su Eventbrite, dal collegamento o attraverso il sito della scuola. Per ulteriori informazioni si può contattare il preside Fabio Pirola al numero 3286949178, durante gli orari d'ufficio, o alla mail fabio.pirola@hnk.school oppure lo studente Simone Acquadro al numero 3426438110, durante le ore serali, o alla mail simone.acquadro@hnk.school

Si può scaricare il documento di presentazione e il Piano Triennale dell'Offerta della Scuola HNK