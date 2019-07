Il Progetto LIFE-FLAREX a Città Studi

Come contribuire alla diminuzione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute causato dalle sostanze tossiche che si sviluppano in seguito all’utilizzo di composti antifiamma contenenti bromo, formaldeide e antimonio? In quest’ottica il progetto LIFE-FLAREX è di notevole interesse per le aziende che si occupano di finissaggio, di produzione di tessuto, nonché di produzione e formulazione di prodotti per il finissaggio.

I primi dati di questi studi di progetto hanno analizzando i migliori prodotti di finissaggio tessile disponibili, migliorando le tecnologie innovative per l’applicazione di prodotti antifiamma.

A tal fine il Polo di innovazione tessile (Po.in.tex), gestito da Città Studi Biella, organizza un workshop dedicato ai primi risultati del progetto europeo LIFE-FLAREX, che lavora appunto sulla riduzione dell’impatto ambientale causato dai prodotti ritardanti di fiamma utilizzati nel finissaggio tessile.

L’evento avrà luogo a Città Studi Biella venerdì 12 Luglio 2019, a partire dalle ore 9.30, e sarà condotto in forma di workshop tecnico e operativo, con dibattito conclusivo.

In quest'ottica è di particolare importanza condividere con le aziende le informazioni sulle tecnologie più innovative del settore, nonché sui potenziali sostituti delle sostanze chimiche attualmente in uso.

Il programma del workshop comprende:

- una sezione tecnica di presentazione dei primi risultati, a cura di Ine De Vilder, ricercatrice presso CENTEXBEL (centro di ricerca e competenza su tessili e materiali plastici di Gent, Belgio) e di Nora Boisseree, ricercatrice presso il centro tecnologico LEITAT di Terrassa (Spagna).

- una sezione di approfondimento sul regolamento REACH, a cura dell'Associazione Tessile e Salute di Biella e del Centro Tessile Serico di Como.

La partecipazione al workshop è gratuita ed aperta a tutti, previa registrazione al sito di Po.in.tex www.pointex.eu . Po.in.tex è uno dei 4 cluster europei partner del progetto LIFE- FLAREX.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella, chiamando la Segreteria Operativa del Polo di Innovazione Tessile, al numero 015 8551148 o scrivendo all’indirizzo mail: polo.tessile@cittastudi.org.