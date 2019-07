Un sacco di libri in regalo alla Fabbrica della ruota di Pray

Domenica 14 luglio alla Fabbrica della ruota di Pray il DocBi propone ai propri soci, a quanti desiderano associarsi in questa occasione, ai responsabili delle biblioteche un'opportunità unica e irripetibile: ricevere in regalo "un sacco di libri". Non si tratta di un modo di dire ma, letteralmente, della modalità di consegna: gli interessati riceveranno un sacco di tela (quelli utilizzati per l'allestimento della trincea alla Biblioteca Civica di Biella in occasione della mostra “Grigioverde”) che potrà essere riempito scegliendo tra i libri che verranno messi a disposizione.

Sarà possibile avere non soltanto i bollettini annuali - alcuni monografici dedicati al patrimonio industriale, alla fotografia e all'Alta Valsessera - ma anche le monografie, i cataloghi delle mostre, le pubblicazioni dedicate alla devozione popolare e in particolare agli ex voto. Saranno disponibili anche alcuni volumi curati da Mina Novello e editi da Sapori Biellesi e alcuni numeri della “Rivista Biellese”.

Non saranno invece disponibili le pubblicazioni più recenti, che potranno comunque essere acquistate a prezzi scontati, e quelle in via di esaurimento, ma in ogni caso la scelta sarà ampia e variegata. Alcuni volumi saranno disponibili in un numero limitato di copie, quindi chi arriva prima avrà una più ampia possibilità di scelta. Non è richiesta alcuna formalità: è sufficiente presentarsi domenica durante l’orario di apertura (dalle 14,30 alle 18,30).

Sarà anche l'occasione per visitare la mostra "La luce del paesaggio: Romolo Ubertalli pittore e fotografo", allestita nel piano terreno della fabbrica, che offre la possibilità di riscoprire un artista ampiamente apprezzato nei primi decenni del Novecento e oggi quasi dimenticato, la cui attività di pastellista e di fotografo paesaggista è stata analizzata attraverso i suoi taccuini e le centinaia di fotografie conservate nel "Fondo Ubertalli" presso il Centro di Documentazione dell'Industria Tessile.