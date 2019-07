Si tuffa nel Sesia, salvato dai vigili del fuoco - Cronaca dal Nord Ovest

Se l'è vista davvero brutta un giovane di 25 anni che, domenica pomeriggio, stava trascorrendo alcune ore sul greto del fiume Sesia, nella zona del ponte che collega Gattinara e Romagnano.

Per trovare un po' di fresco, il ragazzo si è immerso in una lama del fiume. Andando subito in difficoltà e dopo alcuni tentativi, infruttuosi, di riportarlo a riva, gli amici del ragazzo hanno allertato i vigili del fuoco di Romagnano Sesia, che, rapidamente, sono giunti sul greto e, con l'aiuto di una corda, hanno riportato il ragazzo al sicuro. Per lui, spavento a parte, non c'è stata per fortuna alcuna conseguenza fisica.