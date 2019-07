Per evitare auto in sosta bus travolge pensilina. Moscarola avverte: "Da ora tolleranza doppio zero" FOTOGALLERY e VIDEO

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per i 5 ragazzi rimasti lievemente feriti nell'incidente accaduto intorno alle 17.30 di oggi, martedì 9 luglio, alla fermata del pullman di via La Marmora, di fronte al Centro Commerciale I Giardini di Biella. Dalle testimonianze raccolte, sembra che l'autista dell'autobus fosse intento a far salire un passeggero disabile ma la presenza di alcune auto in sosta sulle strisce gialle avrebbe impedito il pieno svolgimento.

Nel tentativo di avvicinarsi al marciapiedi, evitando così il contatto con le vetture parcheggiate, ha urtato con lo specchietto il tettuccio della pensilina piegando un paletto di sostegno e spezzando la panchina in marmo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati velocemente gli agenti della polizia locale e due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure del caso ai 5 ragazzi coinvolti. Per loro un grande spavento ma nessun trasporto in ospedale. La polizia locale sta eseguendo i rilievi del caso e monitorando la viabilità lungo il tratto stradale.

Sul posto c'erano anche il neopresidente dell'Atap Vincenzo Ferraris e il vicesindaco Giacomo Moscarola che ha dichiarato senza mezzi termini: “D'ora in poi tolleranza ‘doppio 0’ per le auto che parcheggiano sulle fermate dei pullman. I mezzi Atap devono potersi avvicinare in tranquillità per caricare anche persone disabili a bordo strada”.