"Hanno accoltellato un mio amico", la chiamata disperata. Ma è tutto falso

"Hanno accoltellato un mio amico, non so cosa fare". Sarebbe stata questa la chiamata ricevuta da un uomo di Mongrando nella giornata di ieri, 8 luglio. Dall'altra parte della cornetta un 23enne residente nel Milanese che ha chiesto aiuto perché, a suo dire, un suo amico era stato aggredito e accoltellato ad Abbiategrasso. Il biellese, che non conosce nessuno residente in quella zona, ha quindi allertato i carabinieri.

Dai successivi controlli è emerso che il numero di telefono utilizzato dal 23enne era intestato alla madre del ragazzo, una donna di 53 anni, e che non c'era stata nessuna aggressione. Uno scherzo telefonico di cattivo gusto? Al momento non è chiaro, ma è certo che, ora, il giovane milanese rischia un arresto fino a sei mesi di reclusione e una multa da 10 a 500 euro per procurato allarme.