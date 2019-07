Cossato: Al volante dopo aver assunto droga

Alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ieri, 8 luglio, i carabinieri del Norm di Cossato hanno fermato una donna a bordo della propria auto per un controllo di routine. Manifestando i tipici segni di una persona che aveva assunto droga, la biellese di 37 anni è stata sottoposta agli esami di rito, ai quali è risultata positiva. Per questo è scattata la denuncia per guida sotto l'effetto di droga.