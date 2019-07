Biella: Ubriachi disturbano i clienti della pizzeria, arrivano i carabinieri

Intervento dei carabinieri ieri sera, 8 luglio, per un uomo e una donna che, ubriachi, disturbavano i clienti della pizzeria La Lucciola. Al loro arrivo i due, un 42enne e una 53enne, si sono allontanati a piedi lasciando parcheggiato il motorino con il quale avevano raggiunto il ristorante. Un'ora dopo, però, i carabinieri di Candelo hanno trovato l'uomo a bordo del mezzo mentre transitava in paese. Probabilmente, in seguito ad ulteriori accertamenti ancora in corso, nei loro confronti scatterà una denuncia.