Assume dell'alcol e si mette alla guida dell'auto, 22enne denunciata

Ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza una 22enne biellese fermata per un controllo dai carabinieri del Norm di Biella. L'alt dei militari dell'Arma è scattato intorno all'una della notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio, in via Carso a Biella. Sottoposta all'alcol test, è risultata positiva con un tasso alcolemico di 1,37 g/l.