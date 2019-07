Per arrivare preparati alla 4a Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, in programma nei giorni 20-21-22-23 settembre 2019, che ha ricevuto il patrocinio di Legambiente, del CONI e di numerosi Comuni Italiani, l’Associazione Culturale Cor et Amor, coordinatrice della comunicazione della ricorrenza, promuove una campagna di sensibilizzazione, rivolta a piccoli e grandi, che durerà tutta l’estate sino al 22 Settembre: “Questa Estate Porta la Buona Educazione in Vacanza”.

Collegandosi con la tematica della buona educazione affrontata durante la giornata di quest’anno, l'associazione rivolge un invito ad essere educati anche durante le vacanze, sia da parte di chi accoglie (operatori turistici, residenti nelle località di villeggiatura), che dei vacanzieri. Con l’obiettivo, per tutti, di trascorrere delle vacanze felici, “Perché la gentilezza è un ottimo conduttore di felicità”.

Nello specifico Cor et Amor propone di mettere in pratica la buona educazione in vacanza con 4 semplici comportamenti: la cortesia (buongiorno, grazie, prego, per favore...), l’educazione stradale (sulla strada ci siamo io…e te), il rispetto verso l’ambiente (i rifiuti si buttano nel cestino), l'aiuto a chi è in difficoltà (di-sabilita i pregiudizi). E di trasformare l'educazione in un Gioco della Gentilezza, ottenendo un 1 punto ogni volta che si compie una buona azione, provando ogni giorno a superarsi, e confrontandosi nel gioco con familiari ed amici.

Cor et Amor invita i Comuni, gli operatori turistici, i commercianti, a scaricare dal sito www.giornatanazionaledeigiochidellagentilezza.it la locandina, a stamparla ed esporla, per sensibilizzare a comportarsi bene; ed i vacanzieri a condividere gli esempi di buona educazione visti in vacanza tramite whatsapp (al numero 328.2955915), che saranno pubblicati sulla pagina Facebook della ricorrenza.