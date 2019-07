Caffè Alzheimer da appuntamento a settembre

Giovedì 27 giugno presso la Caffetteria la Favola di Cossato, come consuetudine da 7 anni, si è svolta l’iniziativa del Caffè Alzheimer, l’ultimo incontro prima della sospensione estiva.

In un clima informale e amichevole Valentina Capizzi, educatrice dello Sportello Unico socio-sanitario di Cossato, ha illustrato a una quindicina di partecipanti il funzionamento del Servizio (numero verde: 800322214 c/o ASL BI, via P. Maffei, 59).

L’educatrice ha fornito degli esempi di aiuti possibili e ha risposto alle numerose domande dei partecipanti,. Particolare interesse ha destato la possibilità di avere un aiuto al domicilio da parte di un OSS, ad esempio per il bagno dell’anziano malato e la possibilità di usufruire del letto di sollievo per poter prendersi una pausa in momenti di particolare stanchezza, oppure, nel caso il caregiver, per problemi di salute, debba assentarsi da casa per le cure. Alcuni dei caregiver presenti, al termine della spiegazione, hanno espresso la sensazione di sentirsi sollevati e meno soli di fronte alle insidie della malattia.

Al termine ci si è salutati dandosi appuntamento a settembre, sempre l’ultimo giovedì del mese, presso la Caffetteria La Favola, che ringraziamo per la gentile accoglienza e la disponibilità.

I Caffè Alzheimer della Provincia di Biella, organizzati da Cerino Zegna e AIMA di Biella, sono gestiti dalla psicologa Anna Collobiano in collaborazione con Silvana Scaramuzzi vice-presidente AIMA e Clara Gabossi, OSS del Centro Diurno Alzheimer del Cerino Zegna a Mongrando.

Gli incontri, dopo la pausa estiva, riprenderanno a settembre:

al Centro di Incontro “Centro Zegna” di Trivero il primo lunedì del mese dalle 14:15 alle 16:15;

al Centro Mente Locale di Biella il secondo martedì dle mese dalle 14:45 alle 16:30;

alla Caffetteria La Favola di Cossato l'ultimo giovedì del mese dalle dalle 14:45 alle 16:30.

Buona estate a tutti dallo Staff del caffè Alzheimer Biellese.