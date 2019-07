Bambini e famiglie a Christiland, in visita anche il vescovo Farinella

Domenica 7 luglio nell’areale della parrocchia di Strona si è svolta la giornata di divertimento per bambini e famiglie, chiamata “Christiland”. Christiland nasce dal desiderio di portare alle famiglie la gioia e il divertimento di una giornata cristiana piena di avventure, nuove esperienze, creatività. Il nome “Christiland”, la “terra di Cristo”, sta a significare che l’atmosfera che si respira in queste giornate è un’atmosfera di gioia e festa cristiana.

Nata come festa per i bambini già nel 2013 della Koinonia Giovanni Battista in Slovacchia, la prima edizione italiana dell’evento è iniziata alle 9.30 con l’arrivo delle prime famiglie. Dopo una breve inaugurazione sono state aperte, alle 10, le varie attrazioni con i personaggi che raccontavano la propria storia prima di affrontare le varie sfide; c’erano cowboy, indiani, atleti dell’antica Grecia, principesse, Biancaneve con la strega e anche un moschettiere. I bambini, insieme ai propri genitori, hanno affrontato diversi percorsi di giochi con diverse tematiche e creatività.

Tutta la giornata si è svolta in un’atmosfera di gioia, entusiasmo e tanto divertimento. Tutti i partecipanti hanno potuto godere anche di un ottimo pranzo che li ha ricaricati per affrontare con ancora più energia le sfide del primo pomeriggio. La seconda parte della giornata è iniziata con l’animazione ballata della canzone “Christiland - la terra di Gesù”, che è stata il leitmotiv dell’evento, circondato dalle tante bolle di sapone soffiate dagli stessi bambini tra smorfie di stupore e di meraviglia.

Dopo la riapertura delle attrazioni e nel corso del pomeriggio la festa ha ricevuto una sorpresa: la visita e il saluto del vescovo di Biella Roberto Farinella. Il vescovo ha condiviso un breve pensiero di ammirazione ed incoraggiamento con lo staff organizzativo e tutte le famiglie presenti e poi ha partecipato alle attrazioni giocando con i bambini.

La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica per ringraziare il Signore Gesù per questa bellissima giornata vissuta nella gioia e nel Suo amore manifestatosi nel sorriso dei bambini, dei genitori e di tutto lo staff. Tutte le componenti condividono che è stato un successo e l’entusiasmo che si respira fa presagire un Christiland 2020 ancora più entusiasmante e pieno di gioia nella terra di Gesù!