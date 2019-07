Un luglio a tutto sport con Pro Loco Vigliano, Vigliano Basket e FC Vigliano

E' un luglio sportivo quello di Vigliano, animato da due nuovi e divertenti tornei promossi dall'Assessore allo Sport, Luca D'Andrea, ed organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con Vigliano Basket ed FC Vigliano.

Sabato 20 luglio, in mattinata (inizio gare ore 10) nel piazzale del nuovo campo di basket di viale Alpini d'Italia, "Basket@Vigliano. 3VS3", torneo di basket 3 contro 3, che vedrà premiate le prime tre squadre classificate ed il miglior giocatore. Evento cui collabora Pallacanestro Biella.

Sabato 27 luglio, sempre in mattinata (inizio gare ore 10), al campo comunale di viale Alpini d'Italia, "CalcioTennis@Vigliano. 2VS2", torneo di calcio tennis a squadre (massimo tre per squadra), con premi alle prime tre squadre classificate.

Per i contatti relativi ad entrambe le manifestazioni: Luca D'Andrea 347 9447839.