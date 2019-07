"Wellness in alta quota", due giorni all'alpe Noveis con la pro loco di Ailoche

La pro loco di Ailoche apre le porte al “Wellness in alta quota”, il 20 e 21 Luglio all’Alpe Noveis. Un seminario curato da Roberto Palermo immerso nei boschi dell'alpe valsesserina.

La novità di quest’anno si traduce in un bel weekend in alpe per affrontare con il maestro Roberto Palermo tutte le dinamiche legate al benessere interiore ed esteriore, attraverso un seminario dettagliato e programmato seguendo un itinerario di salute ed energia tra i boschi verso la comprensione del concetto di shinrin yoku.

“Un allenamento in alta quota per conoscersi e per trovare il meglio di noi - sottolinea Roberto -,applicando i criteri dello Yoga, in una cornice a dir poco unica e rara, la Valsessera”. L’appuntamento con il wellness parte sabato 20 luglio alle 15. Dalle 15 alle 18 primary patterns, la camminata con respiro, mobilità articolare profonda 1.0 ripristino e movimenti spinali chandra yoga e biomeccanica. Mentre dalle 21,30 alle 22,30/23 ci sarà il momento della meditazione e rilassamento. Dopo una cena a tema assaporando i profumi della natura si pernotterà all’albergo ristorante Alpe Noveis. Domenica 21 luglio le attività ripartiranno alle 9. Fino alle 12 ci sarà la respirazione pranayama, movimenti spinali, vinyasa yoga e rilassamento finale.

Perché lanciarsi in questa nuova e interessante iniziativa? Perché forse si ha bisogno di affacciarsi alla realtà cercando di affrontare le giornate aumentando la propria autostima e cercando uno stile comportamentale diverso o alternativo, introducendo qualche nozione in più sullo star bene.

Il pacchetto di 80 euro comprende tutto il seminario, il pernottamento in albergo, la cena e la prima colazione. Per info e iscrizioni: 3471672590 Michela, 3396643030 Lucia,3386399926 Elda