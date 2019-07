A Cavaglià va in scena la notte bianca, entusiasmo per i circa 30 ragazzi del centro estivo

Venerdì 5 luglio notte bianca per circa 30 ragazzi che frequentano il centro estivo realizzato dall’Associazione Cam con la collaborazione del comune di Cavaglià. Già da inizio settimana fremevano i preparativi con addobbi e menù da condividere con genitori che hanno preparato la cena. Ospiti d’onore il neo sindaco, Mosè Brizi e l’assessore Monica Bertolini. Impegnatissimi gli animatori che hanno organizzato giochi notturni e passeggiata sul territorio.

Quest’anno il tema dell’estate è Il Compleanno di Topolino e tutte le attività ruotano intorno a Topolino, Minni e i favolosi protagonisti. Fantastica esperienza secondo la coordinatrice e anche vice presidente di Cam Anna Ferrero: “ Ho visto tanta gioia negli occhi dei bimbi come in quelli dei ragazzi che collaborano con me che sempre appoggiano ogni mia iniziativa con tanto entusiasmo. Per molti era la prima volta fuori casa; per altri un’esperienza fatta ma che non si vedeva l’ora di rifare. Ringrazio tutti i genitori che ci hanno supportato in questa bella impresa e l'amministrazione comunale che è sempre presente alle iniziative e che ha permesso l’edizione del centro estivo 2019 con un contributo alle famiglie accollandosi le spese di trasporto per le gite previste nelle sette settimane di centro estivo”.