Maltempo, allerta gialla e nuovi temporali in vista

E' ancora allerta gialla per il rischio di temporali violenti e di grandinate. Dopo i disastri di sabato sera, Arpa Piemonte ha diffuso un nuovo bollettino meteo in cui si parla di "aumento dell’umidità negli strati medio bassi dell’atmosfera" con "il transito di aria più fresca in quota nel corso della giornata di martedì 9 luglio”.

"I due ingredienti attiveranno – prosegue la nota - temporali sulle zone pedemontane alpine che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando sulle zone di pianura. Alle piogge intense per temporali saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento".

Sono ancora impresse nella mente dei cittadini le immagini dei danni provocati dai violenti temporali di sabato scorso, con disagi nel Biellese e nel vicino Vercellese. Fortunatamente sul nostro territorio i danni sono stati limitati mentre i centri vercellesi sono stati colpiti da una violenta grandinata.

Da sabato, è subito iniziata una corsa contro il tempo per riparare - dove possibile - i tetti danneggiati per evitare ulteriori infiltrazioni. Intanto il bilancio dei danni cresce di ora in ora, come testimoniano anche le decine di immagini pubblicate sui social: non si contano le auto devastate dalla grandine, i tetti e i pannelli fotovoltaici bucati, le tettoie rovinate. Asigliano, Motta de'Conti, Olcenengo e Stroppiana hanno già chiesto lo stato di calamità e probabilmente lo farà anche Vercelli per la frazione Montonero, bombardata da enormi palle di grandine.