Con l'arrivo dell'estate variano gli orari degli uffici comunali di Biella

In queste ore, il comune di Biella informa che nei mesi estivi varieranno alcuni orari degli sportelli al pubblico. In particolare l'Ufficio Contratti, con sede a Palazzo Oropa, per tutto il mese di agosto osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì sarà dalle 8.30 alle 12. Da settembre verrà ripristinato l'orario consueto.

Gli Uffici Affari Generali/URP, Protocollo, Notifiche, Statistica e Toponomastica invece dall’11 luglio al 30 agosto non effettueranno l'orario continuato previsto per la giornata di giovedì, pertanto anche in quella giornata l'orario di apertura al pubblico sarà il seguente: dal lunedì al venerdì sarà dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.15 alle 16. Da settembre verrà ripristinata la giornata del cittadino come di consueto.