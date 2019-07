Con l'arrivo dell'estate, al via il centro estivo di Andorno Micca

Ha preso il via dal 1° luglio il centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia voluto dall’amministrazione comunale di Andorno Micca, in collaborazione con il Consorzio Iris e realizzato dall’Associazione CAM Crea attiva mente. Primi tre giorni all'insegna del successo in quanto il centro si è svolto al Parco della salute; successivamente il campus si è trasferito presso i locali della scuola dell’infanzia.

“Da luglio per i bambini, inizia una lunga pausa dagli impegni scolastici e un centro estivo può essere una buona idea per far trascorrere ai nostri figli un’esperienza diversa – spiega l'amministrazione - lavorando sulla loro autonomia e metterli alla prova in un contesto diverso rispetto a quello cui sono abituati nei mesi invernali. Andorno vanta un campus che non ha solo uno scopo ludico ma anche e soprattutto educativo. Tanti sono i laboratori previsti. Tutti ruotano intorno al tema del centro: “Buon compleanno Topolino”. Previste anche gite, al parco della Burcina e in piscina”.