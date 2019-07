Tennis: Katarina Zavatska è la regina del Sella Open

Abituata a giocare in palcoscenici superiori, la Millenials ha rischiato qualcosa solo nel primo turno con la qualificata Melanie Stokke, l’unica capace di strapparle un set. "In effetti il mio tennis è andato in crescendo – spiega Zavatska -. Mi aspetto di più dal mio tennis e vorrei fare un passo in avanti verso le top 100. La scorsa settimana ho giocato a Roehampton sull’erba: una superficie speciale, che mi piace molto, anche se il mio gioco non si adatta troppo a quella superficie. Purtroppo le quali si giocano in un altro circolo e non a Wimbledon e questo toglie un pizzico di fascino".