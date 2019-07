Si scaldano i motori, il 32° Rally Lana sta per iniziare. Parola d’ordine: sicurezza

È stata presentata venerdì sera alle 18,30 a Palazzo Oropa la 32a edizione del Rally Lana, memorial Meme Gubernati. Presenti anche il sindaco di Biella, Corradino e il suo vice.

Fa 46 anni di storia il Rally Lana e , grazie a Corrado Pinzano e Roberto Bologna, per il secondo anno consecutivo è tornato ad animare le strade del biellese, con la sua veste e prove rinnovate e ripensate. La corsa ha chiuso le iscrizioni proprio venerdì 5 luglio e si disputerà il 13 e 14 luglio. È valida per Coppa Aci Sport Zona 1, per il Campionato Piemonte e Valle D’Aosta, il Trofeo Renault Clio R3T / R3C / N3 Prod S3 3 i Regional Rally Club Peugeot.

“Un grande evento per Biella – commenta il promotore e pilota, Corrado Pinzano –, da sempre terra dei motori. Con il nostro impegno cerchiamo di dare una spinta per ricordarcelo. Quattro R per descrivere gli obiettivi dell’edizione 2019: Rientro, Ritorno, Riconquista e Rincorsa. La nostra missione sarà quella di riprenderci il posto che ci spetta a livello nazionale nel mondo del rally e portarlo ai massimi livelli”.

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Roberto Bologna, vice presidente del Rally Lana Alive, per spiegare il concept e le caratteristiche del percorso 2019: “Logica conseguenza delle tratte del 2018. Il 32° Rally Lana spiccherà per novità di percorso e di difficoltà tecniche. Chi riuscirà a vincere il rally sarà un pilota completo”. Verrà inaugurato sabato, con la nuova, impegnativa ma suggestiva tratta notturna Biella- Favaro. Saranno 7 le prove speciali per 72,85 km di tratti cronometrati su un totale di 223,67 km. L’appuntamento del 13 e 14 luglio avrà poi come parola d’ordine la sicurezza, una delle prerogative per divertirsi in tranquillità. Saranno infatti 170 gli ufficiali di gara, presenti ogni 600 metri di percorso e muniti di radio. Inoltre sono state predisposte 140 pile di gomme per la sicurezza delle strade. Il pubblico poi potrà assistere unicamente in posti adeguati, forse si perderà un po’ la spettacolarità dell’evento, ma è indispensabile per non incorrere in “brutte sorprese” essendo il rally fatto anche di incidenti.

Per coinvolgere più persone possibili nei festeggiamenti e nell’atmosfera del rally sono stato organizzati diversi appuntamenti: venerdì sera, al Relais Santo Stefano ci sarà la cena di apertura di beneficenza, dove il ricavato verrà devoluto per la ricerca sulla leucemia a Clelio Angelino Onlus; sabato e domenica il Duomo ospiterà il Rally Village, stand a tema motori, mentre da quando partirà l’ultima macchina si accenderà anche il Rally party.