Nuoto: Club Pralino corsaro a San Marino, gran bottino di medaglie

Si sono svolti i campionati italiani estivi di categoria a San Marino che hanno visto scendere in vasca alcuni atleti dello Sport Club Pralino. Ottimi risultati per Giorgia Destefani che conquista tre ori nei 50,100,200 metri mono aggiudicandosi tre titoli di campionessa italiana di prima categoria.

Subito dopo di lei troviamo Valentina Basso che conquista, per la stessa categoria, un argento nei 200 metri mono, e si piazza anche al quarto posto nei 100 metri mono e al settimo nei 50 metri mono. Carlotta Colombo invece migliora tutti i suoi personali e conquista il quinto posto nei 400 metri mono, il settimo nei 200 metri mono e l’11 nei 100 metri mono.

Per la seconda categoria invece troviamo Giulia Cerchi che brilla tra le avversarie e conquista due argenti nei 100 e 200 metri pinne e un bronzo nei 400 metri pinne. Sofia Raniero, sempre di seconda categoria, conquista un bronzo nei 50 metri pinne e si piazza inoltre quarantacinquesima nei 100 metri pinne e diciottesima nei 200 metri pinne. Per la terza categoria, Alessia Regazzo si classifica ventesima nei 50 metri mono e ventinovesima nei 50 metri pinne. Per quanto riguarda la prima categoria maschile, Pietro Pernici si classifica settimo nei 2400 metri pinne e quattordicesimo nei 100 metri pinne; Francesco Acquadro invece, partecipando per la prima volta ai campionati italiani, si classifica ventitreesimo nei 50 metri pinne e ventinovesimo nei 100 metri pinne.

Un successo sono state le staffette: la staffetta 4x100 mono femminile di seconda categoria conquista il secondo gradino del podio con Raniero, Colombo, Basso e Destefani; mentre la staffetta 4x50 mista composta da due atleti con la monopinna e due atleti con le pinne, precisamente Raniero, Cerchi, Basso e Destefani non solo conquista il primo gradino del podio ma le atlete realizzano il nuovo record italiano! Insomma, un fine stagione eccezionale per lo Sport Club Pralino, che con gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facellu riesce sempre a portare a casa un bel bottino di medaglie. Si conclude così la stagione 2018/19 tranne per le atlete Carolina Trocca e Gaia Savioli che saranno impegnati nei Campionati del Mondo a fine luglio con la Nazionale Italiana di nuoto pinnato.