Massimo Angelico passa il testimone, Antonio Trada nuovo presidente di Pallacanestro Biella VIDEO

Cambio della guardia in Pallacanestro Biella. Questa mattina, 8 luglio, in conferenza stampa è stato ufficializzato un importante passaggio di consegne: dopo 7 anni alla guida del club, Massimo Angelico cede la carica di presidente al patron di Edilnol Antonio Trada. L’ormai ex numero 1 rimarrà all’interno del cda rossoblù con un ruolo di primaria importanza, rinnovando il legame che lega la famiglia Angelico a Pallacanestro Biella dai primi anni duemila.

E proprio Massimo Angelico commenta questo passaggio del testimone: “Mi piace pensare di essere il comandante di una nave che ora lascia il timone in mani sicure. È l’ultimo atto di una tappa durata sette anni che mi ha visto crescere moltissimo, imparando ogni giorno qualcosa di importante. Tutto è iniziato nell’anno che ha portato la retrocessione in A2, un lato amaro che però è stato l’ancora di salvezza per la Società. Ho cercato di essere l’anello forte di una catena che condividesse passione e amore, e grazie a tutti i Soci abbiamo fatto sacrifici necessari per mantenere in vita il Club. Abbiamo affrontato le difficoltà con tenacia, e devo riconoscere che senza i Soci non avrei mai potuto farcela”.

“Nel mio percorso – prosegue - ho incontrato tantissimi collaboratori, un patrimonio importante per la Società a cui va il mio più sincero grazie. Un grazie va anche a tutti i volontari che hanno sottratto tempo alle loro famiglie e un sincero grazie a tutti i tifosi che rendono questa piazza tra le migliori d’Italia. Ringrazio i giornalisti, le amministrazioni pubbliche, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni. Infine voglio ricordare Gabriele Fioretti, un uomo umile che ha iniziato un percorso con noi interrotto troppo presto. È stata dura, ma è stato un onore essere il presidente di questa società. Faccio un grossissimo in bocca al lupo ad Antonio che mi succederà: sarò sempre il primo tifoso di Pallacanestro Biella”.

Alla parole di Angelico, seguono quelle del neo presidente rossoblù Antonio Trada che aggiunge: “I momenti di cambiamento devono esserci, farò del mio meglio per sostituire nel migliore dei modi Massimo Angelico che ha fatto un lavoro incredibile in questi anni. Ho pensato a lungo prima di accettare questo ruolo che mi è stato proposto, una sfida che accolgo con entusiasmo. Voglio rendere Pallacanestro Biella più visibile, vivace e coinvolgente insieme a tutti i validi collaboratori presenti nella nostra Società che avranno un ruolo fondamentale. Vogliamo allargare la base societaria non solo dal punto di vista economico ma anche per una questione di immagine. Posso confermare che anche quest’anno Edilnol sarà il main sponsor di Pallacanestro Biella".

Il passaggio verrà ratificato al consiglio in programma questi giorni ma Antonio Trada è ufficialmente il nuovo presidente di Pallacanestro Biella.