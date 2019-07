Karate, a Rimini il ritiro estivo del Team Funakoshi 1976

È giunto alla 3a edizione il “Rimini Camp”, ritiro sportivo estivo del Karate Team Funakoshi 1976, che porta sempre grande soddisfazione ai piccoli e grandi atleti partecipanti, impegnati a sperimentare lo stile di vita sportivo e la lontananza da casa, confrontandosi con le esigenze di squadra, le regole della convivenza e la condivisione della passione per il karate, nella cornice “vacanziera” della riviera romagnola.

I ragazzi hanno trascorso una settimana tra corse all’alba, allenamenti al Parco, gare in spiaggia e tecniche “a bagno”, seguiti dai Maestri Damiano Rovatti e Raffaella Dragotta, molto soddisfatti dei progressi che in questa settimana hanno ottenuto tutti i partecipanti che si sono anche dovuti cimentare con l’apprendimento di una canzone in greco, con tanto di gara finale, e dell’immancabile torneo di ping-pong. La chiusura a Mirabilandia è stata la ciliegina sulla torta di una settimana indimenticabile per tutti i “Kossini”.

Dopo la meritata pausa estiva il Team si ritroverà per riprendere la stagione 2019/20 con tantissime novità in cantiere.