Helena Biasibetti riscrive la storia della Dynamic Sport

Helena Biasibetti, crescentinese classe 2002 della Dynamic Sport-In Sport, sul podio ai campionati europei juniores di Kazan. L'atleta allenata da Donato Nizzia ha conquistato ieri il bronzo nei 100 delfino portando il personale a 59"69 e festeggiando al meglio la seconda esperienza nella rassegna giovanile continentale con la maglia azzurra. 24 ore prima la Biasibetti era salita sul podio dopo aver conquistato l'argento con la staffetta 4x100 mista azzurra.

“È un risultato che ripaga Helena di tutti gli sforzi fatti - dice il suo allenatore Donato Nizzia - È stata una stagione complicata e per certi versi sfortunata, con tanti piccoli problemi che l'hanno frenata nei momenti più importanti. Queste due medaglie però sono frutto dell'impegno costante delle ultime stagioni, ulteriore step di una crescita che l'ha portata alla ribalta europea”.

I successi di Kazan sono il punto più alto non solo per la carriera dell'atleta ma per tutta la Dynamic Sport. Il bronzo europeo potrebbe valere alla Biasibetti la convocazione per i mondiali juniores in programma a fine agosto a Budapest.