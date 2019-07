Boxe: La 14enne Matilde Ferraris vola in Georgia per gli europei di categoria

Farà parte della squadra femminile della Nazionale italiana Shoolgirl che parteciperà ai campionati europei di categoria in programma a settembre a Tblisi, in Georgia, la giovane Matilde Ferraris, punta di diamante della Pugilistica Biella Boxe allenata anche in giovanile dal maestro Vincenzo Frascella. La giovane atleta appresenterà l'Italia nella categoria dei 42 chili.

Una soddisfazione enorme per la società del presidente Crepaldi, che ha già collezionato nei dieci anni di vita innumerevoli convocazioni in nazionale per i suoi atleti oltre ad aver conquistato numerosi titoli e successi anche internazionali, sia a livello elite, sia con i giovani e i giovanissimi.

Matilde Ferraris, nemmeno 14 anni, si trova ora a Santa Maria degli Angeli (Assisi), sede della Nazionale, per un ritiro con le compagne della squadra schoolgirl, in vista, in questi giorni, della trasferta a Dublino per partecipare al dual match tra Irlanda e Italia. L'atleta biellese è seguita in questi giorni dai tecnici della Nazionale, Valeria Calabrese (campionessa internazionale, già capitana della nazionale elite) e dal grande Gianfranco Rosi, indimenticato campione mondiale.

A fine mese, dal 20 luglio al 2 agosto, Matilde parteciperà all'allenamento con la nazionale russa in programma a Mosca, per la preparazione in vista dei campionati europei che si svolgeranno in Georgia. L'atleta allenata dal maestro Frascella è anche un'ottima studentessa: di recente è stata premiata come "atleta studente" nel contesto dell'iniziativa del gruppo Sella.