Basket Femminile, Cardano è il nuovo allenatore Bfb

Torinese di nascita, cossatese di adozione, Marco Cardano è il nuovo coach della prima squadra del Basket Femminile Biellese. Trentasei anni, arriva direttamente dalla B maschile dove era primo assistente della Gessi Borgosesia. Alla società Basket Femminile Biellese riesce nuovamente il colpaccio di collaborare con un coach di primissimo livello, dopo la biennale esperienza con Tommaso Bruno. Dal suo predecessore Cardano eredita una squadra tecnicamente cresciuta che si è posta tra le prime in Piemonte. Dovrà anzitutto conoscere le ragazze ed abituarsi alla versione in rosa della palla a spicchi.

Prima volta nel femminile, vanta comunque una considerevole esperienza in tanti settori, dimostrando la sua ecletticità e la capacità di affrontare nuove sfide. Dopo aver giocato a Moncalieri fino alla Serie C, si è dedicato all'allenamento. Dopo le prime esperienze nelle società di Torino, approda a Pallacanestro Biella nel 2011 dove si occupa di minibasket e settore giovanile. Nel 2015 si sposta a Borgosesia, gestendo il settore giovanile e ricoprendo il ruolo di vice allenatore in serie B. Da quest'anno è chiamato a coprire il ruolo di capo allenatore in Bfb, sarà il coach della squadra di Serie C e metterà al servizio della società le sue conoscenze e doti per sviluppare il settore femminile.

''Fin dal primo momento ci è sembrata la persona giusta'' commenta il vicepresidente Bfb Giorgio Bertucci ''Abbiamo subito trovato comunione di intenti e Marco sa come raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati: mantenere la prima squadra ad alti livelli e sviluppare il basket femminile nella nostra provincia. E sono convinto che sarà apprezzato anche dalle ragazze per il suo modo di fare e per le sue capacità organizzative. Lo ringrazio a nome di tutta la società di aver accettato la nostra offerta."