Alberto Gilardino alla Pro Vercelli, è fatta

Il sogno si sta tramutando in realtà: Alberto Gilardino è pronto a firmare il contratto con la Pro Vercelli. Nella giornata di lunedì c'è stato l'incontro con il presidente Massimo Secondo e per mercoledì è attesa la firma del contratto. Gilardino, certo, è un nome del calcio italiano. Un volto visto in tv, quindi di assoluto richiamo.

Come tecnico? Come tecnico è tutto da scoprire, perché al suo attivo ha un certo numero di panchine nel Rezzato, in serie D, come aiuto di Luca Prina, e poi, come allenatore della prima squadra per dieci partite (sei vittorie e quattro sconfitte, compresa la sconfitta nei play off contro la Pro Sesto).

In una intervista dell'anno scorso gli chiesero si si ispirava a qualche tecnico. La risposta di Gilardino fu: «No, ma ho imparato dagli allenatori che ho avuto», e ha citato Lippi, Prandellli, Ancelotti, Gasperini e Pioli.

Gli chiesero anche: perché ha deciso di partire dalla serie D, non poteva trovare di meglio?Diede una bella risposta, questa: «Io sono sempre stato predisposto mentalmente a ripartire da zero. Lo ero da giocatore e lo sono anche ora. Ho una grande forza che mi permette di metabolizzare in fretta le cose e voltare pagina».