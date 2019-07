A Londra Roffino e compagne centrano il podio

Valeria Roffino chiude 17a, ma migliora il suo record alla Coppa Europa di Londra di sabato scorso. Taglia il traguardo dei 10 km su pista in 33’57’’85, abbattendo il personale di 34’09’’92 raggiunto ben 4 anni addietro.

Il suo ottimo risultato, insieme a quello delle compagne Sara Dossena che chiude 32’30’’47 e Isabel Mattuzzi con 32’44’’17, valgono al trio la medaglia di bronzo per la prova a squadre.

Per l’Italia oro a Yeman Crippa che ha chiuso in 27’49’’79 e il tempone di Italo Quazzola: 28’44’’97, anche per lui è personale.