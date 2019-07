I consiglieri del PD contro Corradino: “Facile mettere la sigla sui progetti altrui"

"È un primo mese di intenso lavoro per la giunta Corradino, che è impegnata a dare il via ai tanti progetti messi in campo dalla precedente giunta Cavicchioli. Per citarne solo alcuni, il protocollo di intesa con il CAI e la ristrutturazione della piscina Rivetti". A poche settimane dall'insediamento del nuovo consiglio i membri di minoranza del PD biellese attaccano la giunta Corradino sottolineando che i progetti a cui sta dando il via sono il frutto di anni di lavoro della precedente amministrazione.

"Riguardo alla riqualificazione della rete escursionistica in collaborazione con il CAI - spiegano - Barbara Greggio e Davide Zappalà hanno festeggiato la firma di un protocollo che è frutto di una collaborazione coltivata negli anni dalla giunta Cavicchioli. A partire dal 2015 con l'accordo di partenariato tra enti locali, aree protette e ATL per valorizzare il percorso della Grande Traversata del Biellese a cui è seguita l'istituzione del tavolo Mucrone Days con tutti i soggetti operanti nella Conca d'Oropa. Quindi nel 2017 un primo progetto per la sistemazione di sentieri e ferrate finanziato dal Comune di Biella e attuato in collaborazione con il CAI e il Santuario di Oropa (17.000 euro). Fino alla delibera del 6 giugno, una delle ultime della giunta uscente, in cui si approva il protocollo di intesa triennale con il CAI e un finanziamento di 40.000 euro per la rigenerazione dei percorsi escursionistici sul territorio del Comune".

E sul progetto di ristrutturazione della piscina Rivetti spiegano: "L'idea nasce nell'agosto del 2016 all'interno del progetto periferie. La giunta Cavicchioli partecipò al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio, (governo Renzi) per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dal quale ottenne il 75% degli 800.000 euro necessari per svolgere i lavori. Vogliamo sottolineare anche che dove i governi PD finanziato, il governo della Lega sta tagliando. Infatti i lavori del piano periferie partono nonostante l'ostruzionismo del governo centrale gialloverde che ha sbloccato la pratica dei finanziamenti dopo quattro mesi di stallo, tra agosto e novembre 2018, riducendo di circa un milione i trasferimenti all'amministrazione, cifra derivante dai ribassi d'asta e che di norma resta nella disponibilità degli enti locali per ulteriori interventi".